العراق: عبد اللطيف رشيد يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية ويكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

في جلسة التصويت الثانية، بعد حصوله على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه برهم صالح،

فاز عبد اللطيف رشيد مهندس(78 عاما) بمنصب رئاسة جمهورية العراق، مساء اليوم الخميس، في جلسة التصويت الثانية، بعد حصوله على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه برهم صالح، و أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسا للعراق، ومباشرة كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويملك عبد اللطيف رشيد الكردي الحائز على شهادته من بريطانيا، خبرة سياسيةً طويلةً في الحكومة الاتحادية في بغداد. فقد كان الرئيس العراقي الجديد، عضوا في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت بعد الاطاحة بصدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي.

ويخلف لطيف رشيد، كما يسميه العراقيون، في رئاسة الجمهورية برهم صالح. وكلا الرجلين من الخلفية السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واحد من أبرز الأحزاب الكردية، والذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان ممثلاً له في لندن في تسعينات القرن الماضي.

وكان الرئيس العراقي الجديد، مقربا من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعمل مستشاراً رئاسيا بعيداً عن الأضواء منذ العام 2010.

يحظى الرجل الذي ظهر ترشيحه إلى الواجهة مجدداً في اللحظة الأخيرة، بقبول المعسكر الموالي لإيران، من دون أن يكون محطّ حماسة للحزبين الكرديين التقليديين اللذين قدّم كل منهما مرشحه.

ولد رشيد في 10 آب/أغسطس 1944 في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.وأكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل عام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية.

ويتحدث رشيد اللغات الكردية والعربية والإنكليزية وعرف بأسلوبه السياسي التكنوقراطي، وتولى بين عامي 2003 و2010، منصب وزير الموارد المائية وشارك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.