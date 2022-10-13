الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

عون:"الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة"وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي"

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن"الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل" واعتبر أن "الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة"وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي".

واشار عون في كلمته إلى أن"لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في الاتفاقية" التي "تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل"وأضاف"سيكون على شركة توتال البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبلة".

وأكد ميشال عون على أن "نهاية مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة"

وفي السياق كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحافي في القدس، "حققنا إنجازا تاريخيا بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان"وتابع"رفضنا مطالب لبنان الأخيرة ونشكر بايدن وماكرون على المساعدة"وأكد لابيد على أن "هذا الاتفاق يبعد إمكانية اندلاع مواجهات مسلحة مع حزب الله، اسرائيل لا تخشى حزب الله، ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".