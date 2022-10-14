مقتل فلسطيني واصابة طبيب خلال اشتباكات مسلحة في مخيم جنين مع قوات الجيش الاسرائيلي

تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين، في صباح يوم "يوم الغضب" الذي خطط له الفلسطينيون في القدس

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واقتحامات في بلدات بالضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطينيين. واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وبدأت بعملية عسكرية أدت لاندلاع اشتباكات مسلحة في جنين، بين مجموعة من المسلحين والقوات ادّت الى مقتل فلسطيني واصابة طبيب من النجم الأحمر اصابة بالغة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صادر عن متحدث بلسانه، صباح اليوم الجمعة " أن قوات الأمن تعمل في هذه الساعة في مخيم جنين ". وعادة ما يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات كهذه لدى اقتحام قواته مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأثناء عمليات القوات أطلقت عليهم نيران دقيقة مصحوبة بإلقاء عبوات ناسفة. أصاب المقاتلون رجلين مسلحين على الأقل، ووفقًا لتقارير فلسطينية ، قتل أحدهما متين دبايا، 25 عامًا من سكان مخيم اللاجئين وكان معروفًا من قبل لشاباك، وأصيب شقيقه إسلام بجروح خطيرة، كما اعلنت المصادر عن اصابة الطبيب عبد الله أبو تين، من الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قناص إسرائيلي، وأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من المخيم، وان حصيلة الاشتباكات قتيلين و14 مصابا".

وخلال تبادل إطلاق النار، لوحظ إطلاق نار بالقرب من سيارة إسعاف فلسطينية. واصيب طبيب الهلال الاحمر الدكتور عبد الله ابو تين واصيب مسعف آخر وقال مصدر امني ان الطبيب اصيب برصاص مسلحين فلسطينيين وهو في حالة حرجة.

يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطبيب قد اصيب على يد الفلسطينيين أم المقاتلين.

من جانبها، أعلنت مصادر إعلامية عبرية "أن الجيش اعتقل مطلوبا فلسطينيا خلال الحملة في مخيم جنين وهو ضياء سلامة الذي كان متورطًا في عملية اطلاق نار".