الوسيط الأمريكي في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية: "الاتفاق جيد لأمن إسرائيل"

هوكشتين: "لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة"

أجرى الوسيط الأمريكي في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية عاموس هوكشتين مساء (الخميس) مقابلة لقناة 13، وقال إن الاتفاق بين البلدين مفيد لأمن إسرائيل. واضاف هوكشتين: "لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة".

هوكشتين، المقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان الرابط الوحيد بين القدس وبيروت، وهو يدعي أن مسألة من ربح المفاوضات هي الجزء الأكبر من المشكلة. قال هوكشتين: "لقد كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عامًا، قررت تغيير المعادلة. لقد غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين ".

وأضاف هوكستين: "إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقاً استقراراً في البحر الأبيض المتوسط. وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي".

وقال هوكشتين أيضا: "خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائل. وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليها. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل".

وبشأن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات، قال هوكشتين: "لقد أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد". وأشار هوكشتين أيضًا إلى انتقاد إسرائيل للتوقيت، قبل الانتخابات مباشرة ، وقال: "كانت لدينا فترة زمنية حرجة. لو انتظرنا لما تم الاتفاق".