بمناسبة الذكرى الـ 40 على تأسيس جمعية يهود مراكش: إسرائيل تنظم حفلا لتعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه

تولي بلدية عسقلان في إسرائيل أهمية كبيرة لتعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه

بمناسبة الذكرى الـ 40 على تأسيس جمعية اليهود المغاربة متحدرين من مراكش في المغرب، احتضنت مدينة عسقلان في إسرائيل، أمس الخميس، حفلاا لتعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه واسترجاع الذكريات والأماكن والشخوص، ومكانا للقاء على الألوان المغربية والموسيقى وفنون الطبخ.

نظيم الحفل بفضاء حديقة "ليكس" وسط مدينة عسقلان، وتضمن البرنامج عروضا ثقافية وفنية متنوعة وموسيقية ومعرضا للكتب التي تؤرخ لليهود المغاربة ومعارض للملابس والحلي وحفل غذاء في الهواء الطلق بالأطباق المغربية بحضور آلاف الزوار.

ومن بين الفنانين الذين أقاموا عروضا موسيقية في هذا المهرجان، الفنان الباريسي مارسيل مارين، والمغنين إميل زاريهان وأوريت أتار وفيصل بن حدو، والفرقة الأندلسية المحلية تحت إشراف يورام أزولاي.

حضر الحفل رئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم ورئيس بلدية عسقلان تومر غولام، ونائب رئيس البلدية ميري ألتيت ورئيس جمعية يهود مراكش كينين دافيد، وشخصيات محلية وأخرى أجنبية.

وتزينت مختلف شوارع عسقلان والتي تضم جالية كبيرة من اليهود المغاربة بالأعلام المغربية، فيما نظمت حملة إعلامية واسعة في الصحف والقنوات المحلية لهذا المهرجان الذي أقيم بمناسبة الذكرى ال 40 على تأسيس جمعية يهود مراكش.

وتولي بلدية عسقلان أهمية كبيرة لتعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه، وعبر عمدة المدينة عن اعتزازه باستضافة احتفالات أربعين عاما لجمعية يهود مراكش، موضحا أن هناك حرصا للحفاظ على إرث اليهود الذين هاجروا إلى عسقلان.