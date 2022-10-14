القدس: عدد قياسي من اليهود يزورون الحرم القدسي منذ بداية الأعياد اليهودية

زار أكثر من 6000 يهودي الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس منذ بداية الأعياد اليهودية إلى اليوم

زار أكثر من 6000 يهودي الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس منذ بداية الأعياد اليهودية (روش هاشنة، يوم كيبور ، سوكوت) - وهو رقم قياسي جديد للزيارات الشهرية، وفقًا لمجموعة مناصرة.

وأصدرت منظمة يارا ، التي تروج لزيارات يهودية للحرم القدسي، الرقم اليوم الجمع ، في اليوم التاسع عشر من تشري ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر في الأيام الأحد عشر الأخيرة من الشهر.وفي الشهر نفسه من العام المنصرم، قالت المجموعة إن 5981 يهوديًا صعدوا إلى الحرم القدسي.

وأشار الناشط في الحرم القدسي يسرائيل ميداد إلى"زيادة حجم الجماعات اليهودية منذ أن بدأ الذهاب إلى هناك. في السابق، لم يكن أكثر من سبعة يهود يذهبون معا إلى هناك، لكن الآن مجموعات من 100 إلى 150 شخصا يذهبون معا"

لطالما كانت الزيارات اليهودية إلى الحرم القدسي مصدر توتر مع الفلسطينيين، مما أدى إلى اشتباكات طفيفة مع الشرطة الشهر المنصرم في رأس السنة اليهودية.

استعدت الشرطة الإسرائيلية لمواجهة توترات محتملة في الحرم القدسي خلال عطلة عيد العرش، بعد عدة ليال من التوترات والاشتباكات في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أدى إعلان حركة حماس عن "يوم غضب"إلى انعقاد جلسة تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي عمرو بارليف ونائبه يوآف سيغلوفيتش ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، وأشار قائد لواء القدس، دورون تورجمان، إلى القرار الذي سيتم بموجبه تعبئة أربع وحدات من قوات حرس الحدود من بين العشر المطلوبين للبقاء على أهبة الاستعداد اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة من أجل تعزيز القوات في منطقة القدس و المنطقة المحيطة.