سوريا: القضاء على عدد من عناصر "داعش" خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا

من بينهم متزعمون عرف منهم أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب أيهم الفيصل"

قال مصدر أمني سوري لوكالة "سانا" السورية، إنه تم القضاء على عدد من عناصر "داعش" من بينهم "متزعمون" في التنظيم، في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

’وأشار المصدر إلى أن"الاشتباكات أسفرت إلى الآن عن مقتل وجرح العديد من عناصر ’داعش’، بينهم متزعمون عرف منهم أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب أيهم الفيصل"

وأكد المصدر على أن "وحدات الجيش مستمرة بعملية الإسناد والمؤازرة عبر الوسائط النارية المناسبة لاستهداف تحركات داعش في المنطقة"، مؤكدا أن "الاشتباكات لا زالت مستمرة في ظل فرض حظر تجوال في المدينة، بالتزامن مع توجه عدد من المجموعات المحلية من أبناء حوران للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا تنظيم ’داعش’ في المدينة".