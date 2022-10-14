تركيا: نحو 50 عاملا محاصرون بعد انفجار في منجم فحم في شمالي البلاد

"خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض"

حوصر نحو 50 عاملا الجمعة على عمق مئات الأمتار بعد انفجار لم تعرف ملابسته في منجم بشمال تركيا،(خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض) حسبما أعلنت محافظة المنطقة.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مئات الأشخاص وهم يتجمعون في محيط مبنى أبيض متضرر، قرب مدخل المنجم في بلدة أمسارا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.

وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين أن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.

وأوضحت أن ثمانية عمال تمكنوا من الخروج زحفا من المنجم، وهم الآن يتلقون الرعاية الطبية،وأكدت أن "جهود الإنقاذ تتواصل".

وقالت نقابة عمال المناجم التركية إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.