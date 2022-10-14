قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عُمان يرحبون بالتوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية

اعتبرت قطر“الخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وشجعت كافة الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات"

رحبت قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عمان، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها “الخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية" كما شجعت كافة الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات.

ورحبت الخارجية التركية في بيان، بالنتيجة الإيجابية لمؤتمر المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية وتوقيع الفصائل على “إعلان” للمصالحة، وقالت”نقدر مساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية، التي طالما دعمتها تركياونأمل أن يتم تنفيذ الخطوات التي نص عليها الإعلان وخاصة تنظيم الانتخابات”.

وفي السياق رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر، معتبرة ذلك خطوة مهمة في طريق الوحدة،

كما أعربت الجمهورية التونسية، الجمعة، عن عميق ارتياحها وترحابها بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

كما رحبت سلطنة عُمان، الجمعة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر، وأبدت ودعمها الكامل لكافة الخطوات الرامية لتحقيق "الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني"

وكان أمين عام حركة "المبادرة الفلسطينية" مصطفى البرغوثي قد أعلن، الأربعاء المنصرم، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية، وفق النشر في TRT عربي.

وتتلخص بنود مسودة الاتفاق التسعة، في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء