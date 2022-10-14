الضفة الغربية: إصابة إسرائيلي في هجوم ببيت إيل وتحييد مطلق النار

جار البحث عن شتبه بهم إضافيين، حيث تم العثور على العديد من حقائب الظهر بالقرب من منفذ العملية الذي تم تحييده.

أصيب رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح طفيفة في هجوم إطلاق نار وقع في فناء منزله في بيت إيل بالضفة الغربية شمال القدس، مساء اليوم الجمعة، وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتحيد منفذ إطلاق النار.

وتعمل قوات الجيش الإسرائيلي في مكان قريب من الحادث بحثا عن مشتبه بهم إضافيين، حيث تم العثور على العديد من حقائب الظهر بالقرب من منفذ العملية الذي تم تحييده.

ونقل المواطن المصاب بشظايا طفيفة الى المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس لتلقي العلاج.

ومنذ عدة أسابيع، كانت العمليات العدائية التي تستهدف الإسرائيليين تُرتكب يوميًا بينما تشهد المنطقة توترات متجددة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واقتحامات في بلدات بالضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطينيين. واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وبدأت بعملية عسكرية أدت لاندلاع اشتباكات مسلحة في جنين، بين مجموعة من المسلحين والقوات ادّت الى مقتل فلسطينيبن احدهما طبيب من النجم الأحمر اصابة بالغة.

ومن جهتها كانت حركة حماس، قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة عن "يوم غضب" الى انعقاد جلسة تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي عمرو بارليف ونائبه يوآف سيغلوفيتش ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، وأشار قائد لواء القدس، دورون تورجمان، إلى القرار الذي سيتم بموجبه تعبئة أربع وحدات من قوات حرس الحدود من بين العشر المطلوبين للبقاء على أهبة الاستعداد اعتبارًا من صباح اليوم من أجل تعزيز القوات في منطقة القدس و المنطقة المحيطة.