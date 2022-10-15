قال وزير الصحة التركي، في تغريدة "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25. لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج"

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السيت أن عدد ضحايا انفجار منجم التعدين الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غروب، ارتفع إلى 40 شخصا على الأقل، في حين كان عمال الإنقاذ يبذلون كل ما بوسعهم اليوم السبت للبحث عن أحياء.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، غداة أحد أسوا الحوادث الصناعية منذ سنوات في تركيا "أحصينا 40 قتيلا بالمجموع. تمكّن 58 من عمال المنجم من النجاة بأنفسهم". بدوره، أفاد وزير الطاقة فاتح دونميز "نقترب من نهاية عملية الإنقاذ".

وكان وزير الصحة التركي، قد أكد في وقت سابق من اليوم في تغريدة له "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 28، لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، 4 منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحافيين "نواجه وضعا مؤسفا للغاية"، أضاف "إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون (تحت الأرض). خرج البعض بمفردهم وتم إنقاذ البعض الآخر".

وأكد سليمان صويلو، أيضا التقارير المبكرة التي أفادت بأن نحو 50 عاملا ما زالوا محاصرين في منطقتين منفصلتين على عمق بين 300 و350 مترا تحت الأرض.

وبثّت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين والدموع تملأ أعين العديد منهم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه "سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت"، وقال في تغريدة "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".

وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين أن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.

وأوضحت أن ثمانية عمال تمكنوا من الخروج زحفا من المنجم، وهم الآن يتلقون الرعاية الطبية،وأكدت أن "جهود الإنقاذ تتواصل".