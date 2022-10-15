الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل الفلسطيني الثاني المشتبه به بهجوم إطلاق النار في بيت إيل

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإعتقال المشتبه به الثاني المتورط في عملية إطلاق النار قرب بلدة بيت إيل، والتي أصيب إثرها رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح طفيفة.

وألقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الإسرائيلية، القبض على محمد عودة، البالغ من العمر 19 عامًا في بلدة دير جرير، إلى جانب اثنين من المشتبه بهم الآخرين الذين ساعدوا منفذين العملية في الهجوم.

وأكدت القوات الإسرائيلية، أنه تم العثور في منزل محمد عودة، على أسلحة وملابس ومواد دعائية.

وكانت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء، قد أكدت أمس الجمعة، أن المواطن المصاب بشظايا طفيفة ونقل الى المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس لتلقي العلاج.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه شن حملة مداهمات واقتحامات في بلدات بالضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطينيين.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وبدأت بعملية عسكرية أدت لاندلاع اشتباكات مسلحة في جنين، بين مجموعة من المسلحين والقوات ادّت الى مقتل فلسطينيبن احدهما طبيب من النجم الأحمر اصابة بالغة.