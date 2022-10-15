الرئيس الأمريكي يؤكد أنه "مندهش" إزاء الإحتجاجات الإيرانية ويكرر دعمه لها

بايدن، "أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه مندهش إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران، وقال "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب مواطني ونساء إيران الشجاعات".

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا، "أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".

و في 16 أيلول/سبتمبر، اندلعت أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، اثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق، حيث قتل أكثر من 100 شخص منذ ذلك الحين، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ أوسلو مقرا.

واستمرت الاضطرابات رغم "حملة القمع الوحشية التي لا هوادة فيها"، وفق وصف منظمة العفو الدولية، والتي شملت هجوما "على متظاهرين أطفال"، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 قاصرا.

وكان الطب الشرعي في إيران، قد أصدر بياناً بشأن وفاة الشابة "مهسا اميني". وقالت هيئة الطب الشرعي، أجرت الفتاة عملية جراحية بالدماغ بمستشفى "ميلاد" في طهران عندما كانت في الثامنة من عمرها، بحسب ما نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء.