إسرائيلي سعودي يوجه نداء إلى العاهل السعودي ويناشده للسماح له بزيارة مسقط رأسه

ديفيد شوكر، "أنا أريد زيارة المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. وأطلب ذلك من وجهة نظر إنسانية"

قدم مواطن إسرائيلي يدعي ديفيد شوكر، وهو من مواليد مدينة نجران السعودية، طلبا مستميتا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل السماح له بزيارة مسقط رأسه قبل وفاته.

وقال ديفيد شوكر، البالغ من العمر 78 عاما، في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية، "أطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح لي بزيارة موطني الأصلي في نجران، جنوبي المملكة العربية السعودية، والتعرف على مكان دفن أجدادي".

وأضاف ديفيد شوكر، "أنا أريد زيارة المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. وأطلب ذلك من وجهة نظر إنسانية"، مؤكدا، "ولدت من تراب نجران، وخلقت من ترابها، أطلب من الملك سلمان بكل اللغات منحني الفرصة للعودة إلى جذوري..".

وقد تساءل ديفيد شوكر: "لماذا لا أستطيع زيارة المملكة العربية السعودية؟ نحن لم نقاتلهم، نحن لا نكرههم ، بل العكس صحيح. نحن نكره من يقاتلهم.. المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران (..) هذا هو المكان الذي ولدت فيه. ولا يمكن إنكار أن اليهود عاشوا هناك".

ولد ديفيد شوكر في نجران عام 1944، وأشار إلى أن "اليهود عاشوا في نجران قبل فترة طويلة من الحكم السعودي. في الواقع، هناك أدلة على أن اليهود عاشوا هناك منذ 2000 عام".

وأوضح ديفيد شوكر أن هناك حوالي 60 عائلة يهودية عاشت في نجران والقرى المجاورة، وقال "كنا يهودا بشكل علني. كانت العلاقات بين المجتمعين اليهودي والمسلمين وثيقة للغاية. حتى أنهم ساعدونا في الاحتفال يوم السبت." لكن "الحكام عاملونا كمواطنين من الدرجة الثانية ... لم يكن اليهود متساوين مع المسلمين".

وتابع ديفيد شوكر أنه "غادر نجران في عام 1948، حتى وصل إلى حدود اليمن، حيث وجد مع رفاقه استقبالا حسنا، ثم استغرق الأمر حتى عام 1951 للوصول إلى إسرائيل، وهناك أسس عائلة كبيرة مع زوجته نعومي، من نجران أيضًا، وأصبح ناشطًا اجتماعيًا يناضل من أجل الأطفال اليمنيين المخطوفين.

ويقدر عدد الجالية اليهودية في المملكة العربية السعودية اليوم ببضع مئات من الناس، جميعهم مغتربون.