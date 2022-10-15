حجبت الشبكة الاجتماعية Tik Tok حساب عصابة "Lion's Den" الفلسطينية اليوم (السبت)

بعد ضغوط من إسرائيل ، حجبت الشبكة الاجتماعية Tik Tok حساب عصابة "Lion's Den" الفلسطينية اليوم (السبت). يتفهم الجيش الإسرائيلي أن المشكلة الرئيسية في التصعيد في الأسابيع القليلة الماضية هي هذه المجموعة العاملة من نابلس، وكان الهدف هو تركيز الجهود في الأسابيع المقبلة للقضاء على هذه المجموعة.

أدى هجوم إطلاق النار في بيت إيل ليلة أمس، والذي أصيب فيه شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بإصابة طفيفة بنيران أطلقت باتجاهه أثناء جلوسه في ساحة منزله في المستوطنة، إلى زيادة التوتر في مناطق الضفة الغربية، وأسر مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك هذا الصباح المنفذ الثاني الذي نفذ عملية إطلاق النار.

تم تحييد المنفذ الأول الذي نفذ عملية إطلاق النار الليلة الماضية في بيت إيل، وهو مواطن من قرية دير جرير يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى قيس شجاعية، من قبل قوة من المظليين في عملية استباقية في المنطقة. وشجاعية ناشط في حماس وسجين سابق لتورطه في عمليات. وفتشت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين، وعثرت على عدة حقائب ظهر بالقرب من المنفذ الذي تم تحييده، وتم أسر آخر صباح اليوم مع اثنين من مساعديه.

يواصل جهاز الأمن تركيز الجهود لمنع انتشار العنف إلى الحرم القدسي، ويبدو أن هذا الجهد يسير على ما يرام في الوقت الحالي. مرت صلاة الجمعة في الحرم القدسي بهدوء أمس، وفي القدس الشرقية كان هناك أيضًا انخفاض في نطاق حوادث العنف.