الخارجية الإيرانية: إيران لم تقدم أي أسلحة للأطراف المتنازعة في حرب أوكرانيا

الجمهورية الايرانية لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية حسین امیر عبداللهيان إن الجمهورية الإيرانية لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا لاي طرف.

وتبادل وزير الخارجية في محادثة هاتفية مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية شرحا حول المفاوضات التي جرت في نيويورك والمحادثات البناءة بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا على ضرورة إنهاء اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإيرانية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا أكد أمير عبد اللهيان مرة أخرى أن الجمهورية الايرانية لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا.

وأعرب عن اعتقاده بان تسليح اي طرف من اطراف الازمة سيؤدى الى اطالة امد الحرب مضيفا: لم ولن نعتبر الحرب هي الطريق الصحيح سواء في أوكرانيا أو في أفغانستان او في سوريا او في اليمن.