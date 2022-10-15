عشرات المتظاهرين بالقرب من نابلس، الجيش الإسرائيلي يطلق النار على اثنين منهم

اندلعت المواجهات ظهر اليوم في قرية قروات بني حسن في منطقة نابلس، بمشاركة العشرات من المتظاهرين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء نيران الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت ظهر اليوم في قرية قروات بني حسن في منطقة نابلس، بمشاركة العشرات من المتظاهرين، وتم نقلهما إلى مستشفى سلفيت. مع إصابات في الصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المشتبه بهم ألقوا الحجارة على القوات التي ردت بتفريق المظاهرات واعتقال أحد المشتبه بهم، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين. عولجوا في مكان الحادث ولم يكونوا بحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

ودعا المندوب الدائم للفلسطينيين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم، إلى أن "الوقت قد حان للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للإصرار على الالتزام بالقانون الدولي دون استثناء، واتخاذ خطوات واضحة للمسؤولية في هذا الصدد. على ضوء انتهاكات إسرائيل الصارخة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ".

في غضون ذلك ، هناك اعتقاد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الدكتور عبد الله أحمد، مدير إدارة التراخيص في وزارة الصحة الفلسطينية الذي قُتل أمس في مواجهات في مخيم جنين للاجئين، أطلق النار بالفعل على مقاتلين من الجيش الإسرائيلي.

لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث، ولم يحدد بعد ما إذا كان الطبيب قد أصيب بنيران الفلسطينيين أو بنيران المقاتلين. إلا أن الجيش اشتبه في أن الطبيب نفسه متورط في إطلاق النار على القوات. وزادت الشكوك بعد ذلك وقال أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة ، إن "الطبيب، أحد أعضاء الحركة، قتل أثناء قتاله كتفا بكتف مع مقاتلي المقاومة".