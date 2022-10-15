لابيد يعرض مساعدة لتركيا في أعقاب الانفجار في منجم الفحم: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"

"إسرائيل تقف إلى جانب تركيا بعد المأساة الرهيبة في منطقة بيرتين"

قدم رئيس الوزراء يائير لابيد تعازيه لوزير الخارجية التركي مولوت غاووش أوغلو بعدت مقتل 41 عاملاً في انفجار المنجم شمال البلاد الليلة الماضية، وعرض مساعدة إسرائيل.

ولقي عمال المناجم مصرعهم في انفجار وقع بمنجم فحم في مدينة أماسرا بمنطقة بيرتين. وكتب لابيد على منصته في تويتر: "إسرائيل تقف إلى جانب تركيا بعد المأساة الرهيبة في منطقة بيرتين، وأعربت عن تعازيّ لتشيبوشولو وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اننا "أعطينا الأولوية للعثور على عمال المناجم في الدهاليز. وصلنا أخيرًا إلى الأخير بينهم. لقد توفي أيضًا ليرتفع عدد القتلى إلى 41". وبذلك تنتهي عمليات الإنقاذ التي استمرت أكثر من 20 ساعة منذ الانفجار.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي توجه ليل الجمعة السبت مع عدد من أعضاء الحكومة إلى الموقع، أعلن سابقا "أحصينا 40 شهيدًا في المجموع".

وأضاف "تم إنقاذ 58 عاملا، بعضهم قاموا بذلك بأنفسهم وآخرون بفضل فرق الإغاثة"، موضحا أن 28 جرحوا في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة.

أظهرت لقطات تلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة حشودا قلقة، بعضهم يذرف الدموع، وهم يتجمعون حول مبنى أبيض متضرر قرب مدخل الحفرة سعيا للحصول على انباء عن أصدقائهم وأحبائهم.

وكان الرئيس التركي كتب في تغريدة على تويتر "ستحقق هيئاتنا القضائية بكل أبعادها في هذا الحادث المروع الذي ضربنا. ولن يمر أي إهمال بلا عواقب".