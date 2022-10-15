السفير الإسرائيلي ينتقد وزارة الخارجية البولندي؛ استدعي لمحادثة توضيح

سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفنا، يستدعى إلى وزارة الخارجية البولندية لمحادثة توضيح

سيتم استدعاء سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفنا، إلى وزارة الخارجية البولندية للتوضيح بعد أن زعم ​​أمس (الجمعة) أنه في ظهوره العلني "يضلل الرأي العام" فيما يتعلق بأسباب إلغاء حضور وفود اسرائيلية إلى بولندا. بحسب ما قال نائب وزير الخارجية البولندي باول يابلونسكي في تغريدة على تويتر.

وقال يابلونسكي "يؤسفني أن السفير يعقوب ليفنا قرر التواصل مع وزارة الخارجية البولندية في وسائل الإعلام وفي الظهور العام، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضلل الجمهور بشأن أسباب عدم انعقاد جولات الوفود، وشرح الموقف، وسيتم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية يوم الاثنين".

يأتي الاستدعاء بعد أن شاركت السفيرة ليفنا الخميس الماضي في احتفال لإحياء الذكرى 79 لتمرد الأسرى في معسكر إبادة سوبيبور، وقالت إن سوبيبور كانت مقصدا لمجموعات من إسرائيل لزيارتها، لكن "للأسف، اليوم مستحيل بسبب قرارات وزارة الخارجية البولندية ". وأضاف السفير أن موقف وزارة الخارجية غير مفهوم في إسرائيل، وأن الأمر يجب حله.

بعد مرورعدة أشهر، لم تتوجه الوفود الطلابية إلى بولندا بسبب الخلافات في الرأي بين الدول فيما يتعلق بأمنها. وكتب نائب الوزير يابلونسكي في تغريدة: "نحن مستعدون لاستقبال المجموعات اعتبارًا من الغد أيضًا. يجب أن تكون القواعد الأمنية هي نفسها كما في البلدان الأخرى، أي بدون حماية مسلحة. الأمر متروك للجانب الإسرائيلي لتقرير ما إذا كان استفد من هذا العرض أم لا. نحن جاهزون ".