تقرير: التدخل القطري في الاتفاق مع لبنان وتلميحات وزير الأمن بيني غانتس

"لاتفاقية الغاز بين لبنان واسرائيل جانب قطري أيضًا"

إلى جانب إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، اتضح أن لاتفاقية الغاز جانب قطري أيضًا. ويمكن العثور على تلميح للعلاقة القطرية في الاتفاق في تصريحات وزير الأمن بيني غانتس هذا الأسبوع في المؤتمر الصحفي، عندما شكر القادة في المنطقة على مساهمتهم في الاتفاق مع لبنان.

أعلن مساء أمس (الجمعة) في برنامج "الأسبوع" في القناة 11 أن مسؤولين كبار في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين كبار. وذكر اليوم أن قطر مهتمة بالمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة "توتال" الفرنسية. وتعد قطر قوة طاقة تميل إلى المشاركة في نزاعات قابلة للحل وإنها تعلم أنه في مثل هذه المواقف، ينجح الحل في تحقيق السلام والاستقرار في نهاية المطاف.

وفي محادثة مع موقع "كان 11"، قال إن الصفقة الحالية عادلة، مع إمكانات جيدة للغاية لكلا الطرفين. وعلى حد قوله، "إسرائيل كانت مرنة، لكن الامتياز سيؤتي بثماره، وانه لأمر مخزٍ أن عشر سنوات قد ضاعت. كان من الممكن أن نتوصل إلى حل حتى في ذلك الوقت".