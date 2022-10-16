نتنياهو يكشف في مذكراته عن إحباطه جراء انشغال ترامب بالفلسطينيين

قلت "سيدي الرئيس، هل تسمح لنظام يريد أن يبيدك بأن يقيم دولة على جسر جورج واشنطن؟ بالطبع لا. ونحن أيضا لن نسمح.

كشف رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مذكراته المرشحة للصدور حديثًا عن إحباطه من "انشغال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالفلسطينيين" عندما شغل كلاهما كقادة لبلديهما.

وبحسب ما ورد، فقد صمّم نتنياهو في حينه، على تأجيل التعامل مع القضية الفلسطينية والتركيز بدلاً من ذلك على السعي لتحقيق السلام مع الدول العربية المجاورة. وبناء على ذلك، تم إبرام اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أسست لقيام الدولة اليهودية بتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لصحيفة الغارديان، التي حصلت على نسخة سلفًا من مذكرات نتنياهو "بيبي: قصتي"، وصف رئيس الوزراء السابق شعوره بالإحباط من "انغلاق ترامب" (على القضية الفلسطينية) بدلاً من "صفقة سلام سياسية كبيرة مع الدول العربية التي اعتقدت أنها على وشك الحدوث".

تحدث نتنياهو بالتفصيل عن استخدام الوسائل البصرية في تعامله مع ترامب - المعروف عنه أنه لم يقرأ معظم الإيجازات - قائلاً إنه أظهر "شريحة بسيطة للرئيس" أثناء محاولته إقناع الرئيس بأن السلام مع الفلسطينيين غير ممكن.

"لقد أظهرت (تلك الشريحة) المسافة بين تل أبيب وخط 1967 الحدودي، التي يطالبنا الفلسطينيون بالانسحاب منها. ووضعت على الخريطة المسافة من برج ترامب إلى جسر جورج واشنطن" للإشارة إلى أن المسافات كانت متشابهة للغاية.

قلت "سيدي الرئيس، هل تسمح لنظام يريد أن يبيدك بأن يقيم دولة على جسر جورج واشنطن؟ بالطبع لا. ونحن أيضًا لن نسمح"، على ما جاء في المذكرات، وفقًا للغارديان.

وتابع نتنياهو أن آفاق تحقيق السلام مع الفلسطينيين مقارنة بالدول العربية الأخرى وصفت باستخدام مصطلحات من لعبة الغولف مثل "تسجيل هدف بضربة واحدة" و "30 قدم (بمعنى مؤجل)".

"فهم ذلك الرئيس. على الأقل في الوقت الحالي، نجحنا بالتأكيد بنقله، إلى مكان أفضل".