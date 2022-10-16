الضفة الغربية: وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته أمس السبت في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

شملاوي هو واحد من 5 مواطنين أصيبوا بجروح خلال مواجهات اندلعت في قراوة بني حسان بين شبان فلسطينيين والجيش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة (السبت) عن وفاة الشاب مجاهد محمد أحمد شملاوي (٣٠ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها ظهر السبت، اثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في قراوة بني حسان.

وأفاد موقع معا أن شملاوي، هو واحد من 5 مواطنين أصيبوا بجروح خلال مواجهات اندلعت في قراوة بني حسان بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي ظهر أمس السبت.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أوضح أن المشتبه بهم ألقوا الحجارة على القوات التي ردت بتفريق المظاهرات واعتقال أحد المشتبه بهم، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين.