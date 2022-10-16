إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب سيارة بالقرب من مستوطنة أريئيل

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بانقلاب سيارة عسكرية، صباح الأحد، تقل جنودًا إسرائيليين خلال دورية روتينية

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بانقلاب سيارة عسكرية، صباح الأحد، تقل جنودًا إسرائيليين، خلال دورية روتينية بالقرب من مستوطنة أريئيل المجاورة لسلفيت في الضفة الغربية. وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة فيما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة. ونقل الجرحى الى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج. وتم تبليغ العائلات بالحادثة.