"كاسر الأمواج": الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على ستة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية

قامت الليلة الماضية فرقة لواء يهودا (جنوب القدس) باعتقال أحد المشتبه بهم على إثر محاولته الاعتداء على جندي

انطلقت قوات من الجيش الإسرائيلي معززة بأفراد من الشاباك وحرس الحدود، الليلة الماضية في عمليات تمشيط أسفرت عن اعتقال ستة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية والبقيعة (الطريق الواصلة بين الأغوار الشمالية والجنوبية) والأغوار.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة اعتقالات في ما يعرف بمنطقة فرقة يهودا الإقليمية في مدينة الخليل وقرية يطا.

وبالإضافة عملت القوات الإسرائيلية في مدينة بيت لحم المحاذية لمنطقة لواء عتصيون، حيث تم اعتقال مطلوبين للاشتباه بضلوعهما في عمليات محظورة.

في طوباس القريبة من نابلس وجنين، تم اعتقال مطلوب بشبهة انخراطه في أعمال عدائية.

وقامت الليلة الماضية فرقة لواء يهودا (جنوب القدس) باعتقال أحد المشتبه بهم على إثر محاولته الاعتداء على جندي وسرقة سلاح ضابط في الجيش الإسرائيلي. ونفذ الجندي إجراءات الاعتقال المتبعة والتي تضمنت إطلاق النار في الهواء ثم إطلاق النار على المشتبه به وتم الكشف عن إصابته.

وأفاد البيان العسكري بأنه تم نقل المطلوبين الموقوفين ووسائل القتال المصادرة إلى قوى الأمن لمزيد من التحقيق. ولم يبلغ عن خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتقاله المشتبه به الثاني المتورط في عملية إطلاق النار قرب بلدة بيت إيل، والتي أصيب إثرها رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح طفيفة.