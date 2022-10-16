إسرائيل: وزير الأمن يلغي تصاريح دخول 164 من أقارب منفذي العمليات بالضفة الغربية

أفادت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية بأنه تم منع أكثر من 2500 من أقارب الفلسطينيين العام الماضي

أعلنت إسرائيل، صباح الأحد، عن قرار وزير الأمن بيني غانتس إلغاء تصاريح الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية عن 164 شخصاً من أقارب عائلات منفذي العمليات الأمنية في منطقة نابلس، بالضفة الغربية، وذلك في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، أجراه غانتس.

وتأتي هذه الخطوة فيما يواصل الجيش عملية "كاسر الأمواج" التي تشمل مداهمات ليلية على البلدات والقرى الفلسطينية، لمكافحة النشاطات العدائية.

بدأت العملية المتواصلة منذ عدة أشهر ردًّا على سلسلة هجمات دموية شنها فلسطينيون ضد المدنيين الإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

وقال الرائد غسان عليان، منسق أنشطة الحكومة في المناطق، إن "الجهاز الأمني يعمل بكل الوسائل المتاحة أمامه لإحباط النشاطات المحظورة في مناطق الضفة الغربية".

وأشار عليان إلى منفذي العمليات بقوله "الإرهابيون الذين يختبئون في قلب السكان المدنيين في نابلس يعرفون أن هويتهم معروفة جيدًا لجهاز الأمن وأن طريق الإرهاب الذي يختارونه سيؤثر على عائلاتهم أيضًا، الذين لن يتمكنوا من الاستمرار في كسب قوتهم في في إسرائيل".

وأفادت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية بأنه تم منع أكثر من 2500 من أقارب الفلسطينيين الذين ارتكبوا عمليات اعتداء من دخول إسرائيل في العام الماضي.

وبحسب تقارير امنية فإن نابلس تعتبر بؤرة للنشاطات المعادية والمحظورة، حيث فرض الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إغلاقًا على المدينة، وسط التضييق على الدخول والخروج بحواجز طرق وفحوصات أمنية، على خلفية تصاعد هجمات إطلاق النار التي ارتكبها مسلحون فلسطينيون ضد الإسرائيليين.