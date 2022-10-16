إيران: مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في أعمال شغب في سجن إوين بالعاصمة

هذا السجن الواقع في شمال طهران معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب

أكدت السلطة القضائية في إيران مقتل أربعة سجناء وإصابة 61 آخرين خلال أعمال الشغب الكبيرة التي اندلعت الليلة الماضية في سجن إوين للسجناء السياسيين في طهران. وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن السجناء الأربعة لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان بعد أن اندلع حريق كبير داخل السجن.

ويأتي هذا النشر، في أعقاب ورود تقارير على موقع "إيران إنترناشيونال" المحسوب على المعارضة في البلاد، عن مقتل أربعة أسرى في أعمال الشغب، خلافا لتقرير الليلة الماضية لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بعدم وقوع إصابات فى الحادث.

اندلع حريق، مساء السبت، في سجن إوين في طهران مع انتهاء يوم جديد من التظاهرات ضد السلطة وبعد شهر من بدء حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال مسؤول أمني كبير كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "شهد القسم المخصص للبلطجية اضطرابات ونزاعًا بينهم أدى إلى اشتباك مع حراس السجن". وأضاف أن "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا والهدوء مستتب في السجن ورجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران وتم فصل السجناء الذين تسببوا بالحادث عن السجناء الآخرين".

ونفت سلطات السجن أن تكون لهذه الاضطرابات "علاقة مع أعمال الشغب الأخيرة في البلاد".

وقال أحد رجال الإنقاذ الموجودين في الموقع في تصريح أدلى به لوكالة "ارنا" إنه "تم احتواء الحريق الآن وفرق الإطفاء تؤمن محيط الحادث". وأضاف "أصيب ثمانية اشخاص لغاية الآن جراء الحادث ولم تكن هناك أي حالة وفاة".

وهذا السجن الواقع في شمال طهران معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه.

يضم سجن إوين سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والمواطن الأميركي سياماك نمازي الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى إوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج مؤقت، إضافة إلى المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده.

وقالت الأكاديمية الأسترالية كايلي مور غيلبرت التي احتُجزت في إوين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها في ايران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن "كل النساء في جناح السجينات السياسيات في إوين سالمات وبأمان".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا "إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا".

وبحسب التقارير فقد دعا المتظاهرون السبت إلى الخروج في احتجاجات تحت عنوان "بداية النهاية" في إشارة إلى دعوتهم نظام الملالي إلى الرحيل.