الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يشيد باتفاق المصالحة بين فتح وحماس

"أنه يشجع كافة الفصائل على تجاوز خلافاتهم من خلال الحوار ويحثهم على متابعة الالتزامات ومن بينها إجراء انتخابات

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي جرى توقيعه في العاصمة الجزائرية الجزائر، الخميس الماضي. ويهدف الاتفاق إلى دفع فتح وحماس إلى إنهاء خلاف دام 15 عاما مزقت تبعاته نسيج العائلات الفلسطينية وعوقت العملية الانتخابية طيلة هذه المدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن الأمين العام يرحب بتوقيع 14 فصيلا فلسطينيا على اتفاق الجزائر يوم 13 تشرين الأول/ اكتوبر كخطوة ايجابية نحو المصالحة الفلسطينية".

ودبّ الخلاف العميق بين الفصائل الفلسطينية بشقيها فتح وحماس على إثر فوز حماس في انتخابات عام 2006، التي لم يعترف بها المجتمع الدولي، وطردت فتح من قطاع غزة في وقت لاحق. وفي محاولة أخرى لرأب الصدع، تعهدت الفصائل بإجراء انتخابات في غضون عام.

وتابع البيان "أنه يشجع كافة الفصائل على تجاوز خلافاتهم من خلال الحوار ويحثهم على متابعة الالتزامات الواردة في الاتفاق بما في ذلك إجراء الانتخابات".

وشدد غوتيريش على أهمية المصالحة الفلسطينية من أجل "دولة فلسطين مستقرة سياسيا وقابلة للحياة اقتصاديا وذات سيادة ومستقلة".

كما أشاد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجهوده في التوسط في الاتفاق. فقد حضر الرئيس الجزائري الأربعاء، جانباً من جلسات الحوار الفلسطيني الذي احتضنته البلاد على مدار يومين".