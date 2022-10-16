الشاباك: تقديم لوائح اتهام ضد اثنين من سكان النقب العرب بتهمة التخابر مع العدو لتنفيذ انتهاكات أمنية خطيرة

طلب نفس العميل من سامح النباري أداء مهام أمنية إضافية ووافق على المساعدة في نقل الأسلحة إلى شخص آخر

في إطار نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام- الشاباك وشرطة إسرائيل في النقب، خلال شهر أيلول 2022، تم اعتقال مواطنين من سكان النقب كانا على اتصال بناشط في تنظيم عسكري في قطاع غزة.

تبين من التحقيق الذي أجراه الشاباك مع المعتقلين سعد أبو رقيق، حوالي 20 عامًا، من سكان تل السبع وسامح النباري، حوالي 21 عامًا، من سكان قرية النباري/ حورة غير المعترف بها، أنهما كانا على اتصال بعنصر يعيش في غزة وينتمي لمنظمة تنشط ضد إسرائيل.

Shin Bet communication سامح النباري من سكان النقب- تم تقديم لائحة اتهام ضده بدعوى التخابر مع عميل من قطاع غزة

بحكم العلاقة التي تطورت مع العنصر المعادي، نفذ أبو رقيق والنباري مهام تحويل أموال وذلك بناءً على طلب الناشط.

بالإضافة إلى ذلك، طلب نفس العميل من سامح النباري أداء مهام أمنية إضافية، حتى أنه وافق على المساعدة في نقل الأسلحة إلى شخص آخر.

جاء في البيان الصادر عن الشرطة أنه في الوقت الذي تم فيه إحباط هذه العملية العدائية، فإن كشفها يدل على أن التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، تواصل العمل على مدار الساعة على تجنيد مواطنين إسرائيليين لغرض القيام بأنشطة عدائية.

وبانتهاء التحقيق، اليوم الأحد، قدم الشاباك لوائح اتهام ضد الاثنين من خلال مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية، بدعوى اقتراف انتهاكات أمنية خطيرة.