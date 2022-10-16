الجيش الإسرائيلي يعلن عن إغلاق حواجز الضفة الغربية لمدة 24 ساعة بعد أعمال العنف

الجيش الإسرائيلي، "سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط خلال فترة الإغلاق"

قرر الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق على الحواجز بين الضفة الغربية وإسرائيل، أمام الفلسطينيين، اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، وحتى منتصف ليلة غدا الاثنين، بمناسبة عيد العرش، وذلك بعد أن شهدت عطلة نهاية الأسبوع أعمال العنف.

وقال الجيش أنه "ستتم إعادة فتح الحواجز ورفع الإغلاق بحسب الوضع الأمني"، مؤكدا أنه "سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط خلال فترة الإغلاق، بشرط أن يتم الموافقة عليها من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق".

وتعتبر هذه الإغلاقات ممارسة شائعة خلال الأعياد اليهودية، حيث يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه "إجراء وقائي ضد الهجمات العدائية في أوقات تعرف رفع حالة التأهب".

وعرفت نهاية الأسبوع، اشتباكات بين فلسطينيين مسلحين والقوات الإسرائيلية التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخرين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت عن وفاة الشاب مجاهد محمد أحمد شملاوي (30 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها اثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في قراوة بني حسان.

وألغى منسق أعمال الحكومة في المناطق، اليوم الأحد، تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ 164 من أقارب أعضاء الجماعة المسلحة، التي تطلق على نفسها اسم "عرين الأسد".