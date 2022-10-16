وزير الأمن الإسرائيلي: "لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد"

تابع البيان غانتس، "واجبنا هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، نحن ملتزمون بذلك"

زار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، الحواجز الأمنية في الضفة الغربية، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش اليهودي، وقال، "لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد"، وأضاف "سنواصل نشاطنا ضد العمليات العدائية، وبكل الوسائل الهجومية والدفاعية والسياسية والمدنية".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير غانتس، بمرافقة رئيس مجلس افرات عوديد رافيبي، ووزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروفر، ومساعد وزير الأمن آفي إليمالك، وقائد فرقة ’يهودا والسامرة’ العميد آفي بلوت.

كما قام وزير الأمن الإسرائيلي، بزيارة ل"حاجز ميتار" جنوب مدينة الخليل، حيث التقى بأفراد الخدمة العسكرية الإسرائيلية، وشكرهم على خدمتهم، وتمنى لهم عطلة سعيدة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي في بيان صادر عن مكتبه، "انتهيت من زيارة لعرش السلام في بلدة افرات في منطقة غوش عتصيون"، وأضاف أن "العقيدة اليهودية تنادي بالسلام وبحسن الجوار والتحاور".

وتابع البيان، "واجبنا هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، نحن ملتزمون بذلك" وأردف، "أطلب نيابة عنكم الإعراب عن التقدير للقادة والجنود ورجال الشرطة الحراس".

وكانت إسرائيل، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، عن قرار وزير الأمن بيني غانتس إلغاء تصاريح الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية عن 164 شخصاً من أقارب عائلات منفذي العمليات الأمنية في منطقة نابلس، بالضفة الغربية، وذلك في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، أجراه غانتس.