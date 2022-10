السعودية تعرب عن استغرابها الاتهامات بوقوفها مع روسيا في حربها مع أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السعودي، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا"، وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أنه "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا"، حسب موقع الخليج أون لاين.