السعودية تعرب عن استغرابها الاتهامات بوقوفها مع روسيا في حربها مع أوكرانيا

أردف خالد بن سلمان، "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً؟

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السعودي، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا"، وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أنه "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا"، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وأردف خالد بن سلمان، "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً؟".

https://twitter.com/i/web/status/1581683114262216706 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتصاعدت الاتهامات الأمريكية للسعودية خلال الأيام الماضية، بالوقوف إلى جانب روسيا بحربها ضد أوكرانيا، بعد قرار تحالف "أوبك+" بقيادة الرياض وموسكو، خفض إنتاج النفط الخام.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "الرئيس جو بايدن "سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية؛ لوقوفها بجانب روسيا ضد مصالحنا"، مضيفا في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية: إن "لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية للمملكة".

وأردف جيك سوليفان،: "تغيير نهجنا مع السعودية لن يكون سريعاً وسنأخذ وقتنا في التشاور ودراسة ما هو أفضل للشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "بايدن لن يتفرد بمستقبل العلاقة مع السعودية وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشترك".