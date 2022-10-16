قال الجيش اللبناني، إن "هناك 4 انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن سفن البحرية الإسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات أمس السبت، في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، الشيء الذي قام الجيش الإسرائيلي بإنكاره.

وقال الجيش اللبناني، إن "هناك 4 انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية وأن السلطات تناقش هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن الخميس الماضي، عن "الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل" واعتبر أن "الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة" وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي".

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد على الاتفاق التاريخي مع لبنان حول الحدود البحرية، وقال بايدن خلال المحادثة لرئيس الحكومة الإسرائيلية "أنتم تصنعون التاريخ".

وقال الوسيط الأمريكي في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية عاموس هوكشتين، في مقابلة لقناة 13 الإسرائيلية، إن "الاتفاق بين البلدين مفيد لأمن إسرائيل". واضاف: "لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة".