الرئيس الإيراني يتهم نظيره الأميركي بالتحريض على "الفوضى والدمار" في بلاده

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، رفضها دعم الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة للحكومة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، انتقد اليوم الأحد، نظيره الأميركي جو بايدن، لتحريضه على "الفوضى والدمار" في بلاده في ظل الاحتجاجات التي تهز البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال الرئيس الإيراني إن "الرئيس الأمريكي، الذي يسمح لنفسه من خلال تصريحاته بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في دولة أخرى، يجب تذكيره بالكلمات الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي وصف أمريكا بأنها الشيطان الأكبر".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، رفضها دعم الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤون الدولة".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "منذ بداية التطورات الأخيرة في إيران، أيد رئيس الولايات المتحدة يوم أمس بشكل متكرر الاضطرابات في إيران من خلال تصريحات تدخلية. وبما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يتمتع بذاكرة جيدة، فأنا أذكره بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لم تستسلم لعقوباتكم القاسية وتهديداتكم السخيفة"، وأضاف "إنكم تعودتم على الاصطياد في المياه العكرة، لكن تذكر، هنا إيران، أرض الرجال والنساء الفخورين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن الجمعة الماضي، أنه مندهش إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران، وقال "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب مواطني ونساء إيران الشجاعات".

و في 16 أيلول/سبتمبر، اندلعت أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، اثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق، حيث قتل أكثر من 100 شخص منذ ذلك الحين، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ أوسلو مقرا.