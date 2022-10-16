وتعرضت المقاتلة الاسرائيلية الى التهديد خلال مشاركتها بجنازة صديقتها

اعتقلت قوات حرس الحدود في منطقة غلاف القدس نهاية الأسبوع فلسطينيا بحسب الشبهات قام بإرسال تهديدات لمقاتلة من وحدة المعابر التابعة للشرطة العسكرية الإسرائيلية، ووقع ذلك جنازة الرقيب نوعاة لازار، والتي قتلت الأسبوع الماضي خلال عملية إطلاق نار في حاجز شعفاط.

وكان المشتبه رد على منشور (ستوري) للمقاتلة في شبكات التواصل الاجتماعي وكتب لها :"في المرة القادمة ستموتين، كوني جاهزة لذلك".

وأبلغت الجندية عن الأمر الضباط المسؤولين عنها، وأدت اعمال التحقيقات للوصول الى المشتبه بإرسال التهديدات وهو من بلدة صفا القريبة من رام الله في الضفة الغربية. وتم نقل المشتبه الى تحقيقات شرطة حرس الحدود. ومددت محكمة عوفر العسكرية اعتقاله مدة ثمانية أيام.

شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قالت في بيان إن "شرطة حرس الحدود بالتعاون مع القوات الأمنية سيواصلون العمل بإصرار ومهنية مع استخدام كافة الوسائل والقوات الخاصة للوصول الى اولئك المشتبهين الذين يعرضون حياة قواتنا وللحفاظ على أمن مواطنينا".