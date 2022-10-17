روسيا: القضاء على 20 مقاتلا لداعش شاركوا بقتل جنود سوريين في دمشق

القوات الروسية والسورية المشتركة قتلت 20 مطلوباً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية بجنوب البلاد

أفاد تقرير لرويترز بأن القوات الروسية والسورية المشتركة قتلت أمس الأحد 20 مطلوباً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية بجنوب البلاد، بينهم المسؤولون عن انفجار الحافلة الذي أودى بحياة 18 جندياً سورياً في ريف العاصمة دمشق الأسبوع الماضي.

ويستند التقرير إلى وكالة أنباء "تاس" المحلية التي نقلت أقوال الضابط في الجيش الروسي الميجر جنرال أوليج إيغوروف. حيث أكد أن العملية تمت جنوب مديرية درعا.

ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن تفجير الحافلة، لكن السلطات السورية اتهمت سابقًا بأن وراء هجمات مماثلة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، والذين ما زالوا ينشطون في الجنوب وجنوب شرق سوريا، حتى بعد الهزيمة التي لحقت بتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي اتخذ من الأراضي السورية والعراقية دولة له، في العقد الماضي.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) قد أعلنت قبل عشرة أيام، مقتل أبو هاشم الأموي نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وعضو بارز آخر في التنظيم.

ووصف قائد القيادة الجنرال مايكل "إريك كوريلا" أهمية العملية بأن "القضاء عليهم سيحد من قدرة "الدولة الإسلامية" على زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بقواتنا وحلفائنا. وأضاف أن "قواتنا ستبقى في المحافظة لضمان استمرار هزيمة الدولة الإسلامية".