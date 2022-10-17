عشرات الإنذارات بتنفيذ أعمال عدائية وسط إغلاق على حواجز الضفة الغربية حتى انتهاء عطلة عيد العرش

شهدت القدس أمس، يومًا هادئًا نسبيًا، بعد أسبوع متوتر للغاية تصدرته أعمال شغب ومواجهات لم تشهدها المنطقة

أفادت مصادر أمنية بمرور عشية العيد أمس بهدوء نسبي، مقارنة بأعمال التصعيد الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق المفروض على الحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية حتى نهاية العطلة أي الاثنين ليلا.

من جانبهم يؤدي مقاتلو الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود وقوات الشرطة المعززة، على مدار الساعة، مهامهم بالحفاظ على النظام والأمن.

تشغل حالة التأهب القصوى إزاء عمليات عدائية محتملة والخشية من وقوع اضطرابات في القدس والضفة قوات الأمن، ناهيك عن وصول عشرات الإنذارات بشأن الهجمات.

في نابلس ، قرر الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق متنفس (غير تام)، وباستثناء ثلاثة حواجز، لن يتمكن الفلسطينيون من التحرك بحرية. وشهدت القدس أمس، يومًا هادئًا نسبيًا، بعد أسبوع متوتر للغاية تصدرته أعمال شغب ومواجهات لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، وهو ما يوجب بالتمسك باليقظة والتأهب علىمدار الساعة.

قال ضابط الشرطة إيريز تابور، وهو ضابط شرطة في منطقة القدس، للقناة 13: "قمنا بتوزيع فرق الشرطة على مدار أيام العطل والأعياد بشكل واسع جدًا، في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المعابد اليهودية والنقاط المرشحة لمواجهات".

وأضاف تابور: "هذا الحضور مهم، والطريقة التي يرى بها المواطنون ويشعرون بها تجاهنا مهمة بالنسبة لنا. نحن نتواجد في في نقاط الاحتكاك، لكننا لا نتجاهل تركيزات الجمهور والأسواق أيضًا. نحن نتواجد في غرب المدينة وشرقها بقوات كبيرة جدًا. وسنرافق الإحاطة (الدينية) الثانية للقدس القديمة بقوات علنية وسرية".

أمس، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد جلسة أمنية خاصة، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بمشاركة رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، ووزير الأمن بيني غانتس ومسؤولين أمنيين آخرين، في خطوة تأتي استكمالا لنقاشات طويلة أجراها وزير الأمن الليلة الماضية وخلال الأيام الأخيرة.