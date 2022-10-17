التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق

بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية نشدد على رفضنا القاطع والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا

أعلن التيار الصدري، السبت عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي.

بعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية، الذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني (52 عاماً)، تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويسعى الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام.

لكن التيار الصدري، الذي يملك زعيمه قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين بتغريدة واحدة، أكّد السبت موقفه الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة.

وقال صالح "في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب ... بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية ... نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم".

وأضاف "كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)".

وأبدى المكلف الجديد استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، وهو يواجه تحديا يتمثل بتأليف حكومة خلال 30 يوماً منذ يوم تكليفه.