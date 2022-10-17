أبو ظبي: تستعد لتجربة خدمات التوصيل باستخدام "الطائرات بدون طيار" العام المقبل

سيتم إصدار تفاصيل البرنامج التجريبي في نهاية هذا العام 2022، مع عرض تجاري كامل مخطط لإطلاقه في العام المقبل،

ستختبر مجموعة بريد الإمارات وسكاي جروب، وهي شركة لوجستية جوية، قريبًا خدمة التوصيل، ونقل وتسليم الطرود، باستخدام الطائرات بدون طيار، كما ستقدم خدمات أخرى في أبو ظبي.

وفي إطار هذا المشروع، ستوظف بوابة المقطع منصة "مارجو هاب"، الرقمية للخدمات اللوجستية من أجل لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت بين العملاء؛ فيما ستقوم مجموعة بريد الإمارات بإدارة الخدمة وتوفير تتبع وتحديثات الطرود، بينما ستوفر "سكاي جروب" حلول الطائرات بدون طيار.

وقالت الرئيس التنفيذي - الكتلة الرقمية والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، نورا الظاهري: "يمكن لخدمات الطائرات بدون طيار أن توفر راحة أكبر وأوقات تسليم أسرع للعملاء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، مع ضمان تأثير بيئي إيجابي".

وأضافت نورا الظاهري: "مارجو هاب" هو سوق رقمي متكامل ومتطور لجميع الاحتياجات اللوجستية، من النقل بالشاحنات والتخزين وحتى الميل الأخير والتسليم السريع، لذا فإن التوسع في خدمات الطائرات بدون طيار هو امتداد سلس يمكن تحقيقه بسهولة".

وتابعت نورا الظاهري "يمثل مشروع الطائرات بدون طيار الاستكشافي هذا حلاً فعالاً ومسؤول بيئياً لتسليم الطرود الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للاتحاد البريدي العالمي (UPU)"، مشيرة إلى أنه "من خلال دعم هذا المشروع، نحن على ثقة من أنه يمكننا تخفيف الازدحام على الطرق وتقليل استهلاك الوقود في عمليات التسليم في الميل الأخير".

وسيتم إصدار تفاصيل البرنامج التجريبي في نهاية هذا العام 2022، مع عرض تجاري كامل مخطط لإطلاقه في العام المقبل، بانتظار الموافقة.