الرئيس العراقي الجديد يتسلم منصبه ويؤكد أنه "سيسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"

أضاف عبد اللطيف رشيد، "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"

تسلم الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، مهام منصبه من سلفه برهم صالح، في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، وأعرب عن أمله في تشكيل الحكومة بسرعة.

وقال عبد اللطيف رشيد، في كلمة له، خلال مراسم تنصيبه، إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مؤكدا "قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة"، حسب موقع العربية.

وأضاف عبد اللطيف رشيد، "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، متعهدا ببذل قصارى جهده للتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها، مشددا على أنه "ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية".

وكان عبد اللطيف رشيد، قد فاز بمنصب رئاسة جمهورية العراق، الخميس الماضي، في جلسة التصويت الثانية، بعد حصوله على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه برهم صالح، وأدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسا للعراق.

وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، كانت حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

ومن جانبه، أعلن التيار الصدري، السبت الماضي، عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي.