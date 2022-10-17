منظمة غير حكومية: "122 قتيلا في قمع الاحتجاجات في إيران من بينهم 27 طفلا"

أشعلت وفاة مهسا أميني موجة احتجاجات. وتوفيت الشابة الكردية بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق

ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، اليوم الإثنين، أن حملة قمع الاجتجاجات في إيران خلفت أكثر من 120 قتيلا من بينهم 27 طفلا في المظاهرات، التي اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر المنصرم بعد وفاة الإيرانية مهسا أميني،

وكانت حصيلة سابقة صادرة عن المصدر ذاته قد أفادت عن مقتل 108 أشخاص على الأقل في هذه الاحتجاجات.

وأشعلت وفاة مهسا أميني موجة احتجاجات. وتوفيت الشابة الكردية بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء بشكل خاص ارتداء الحجاب.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، تأثرت مدينة زاهدان في ولاية سيستان بلوشستان (جنوب شرق إيران) بأعمال عنف اندلعت في 30 أيلول/سبتمبر المنصرم واستمرّت عدّة أيام، خلال احتجاجات على اغتصاب فتاة نُسب إلى شرطي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 93 شخصاً على الأقل.

وفي السياق أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، انتقد، أمس الأحد، نظيره الأميركي جو بايدن، لتحريضه على "الفوضى والدمار" في بلاده في ظل الاحتجاجات التي تهز البلاد خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد، الجمعة المنصرمة، أنه مندهش إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران، وقال "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب مواطني ونساء إيران الشجاعات".وأضاف جو بايدن، خلال كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا، "أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".