العاهل السعودي يجدد دعم بلاده "لحل الدولتين لشعبين على حدود 1967"

جاء هذا في كلمة للعاهل السعودي في كلمة أمام مجلس الشورى تطرقت الى عدد من القضايا

تطرق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي، الى عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالسياسة الخارجية للمملكة. والتي تحدث خلالها عن القضية الفلسطينية وعبر عن دعم المملكة لحل الدولتين لشعبين.

وقال العاهل السعودي :"من أجل التوصل إلى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يجب التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ولمبادرات السلام العربية، والتي بموجبها سيتم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية" وأضاف الملك سلمان أن "المملكة تدين الخطوات التي تقوض حل الدولتين وتطالب بوقفها فورا".

كما تطرق الملك سلمان إلى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، على خلفية قرار خفض انتاج النفط الذي اتخذته دول "اوبك+" والذي اتخذ بقيادة السعودية، حيث تقرر خفض انتاج النفط حتى شهر تشرين ثاني/نوفمبر بـ2 مليون حاويات نفط، وهي خطوة أدت الى صدور انتقادات شديدة من جانب مسؤولين في الولايات المتحدة بينهم الرئيس بايدن الذي قال إنه "سيقوم بتقييم جديد" للعلاقات بين البلدين. وفي نفس السياق قال الملك سلمان إن المملكة "تعمل جاهدة" من أجل تسهيل وموازنة سوق النفط العالمي، من بين الأمور الأخرى الحفاظ على تحالف "اوبك +".

كما تحدث العاهل السعودي الى العلاقات مع ايران والتهديد النووي الذي تضعه أمام السعودية وأمام المنطقة كلها. وطالب الملك سلمان الجمهورية الإسلامية "تنفيذ التزاماتها النووية والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية". وبرأي الملك :"إنه لا يمكن التوصل إلى سلام إقليمي عن طريق سباق تسلح وتطوير أسلحة للدمار الشامل".

بالنسبة إلى الحرب مع أوكرانيا أشار الملك ألى أن "المملكة تدعم الجهود لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق الديبلوماسية" وبرأيه "المملكة ستواصل العمل بالموضوع، وأشار بهذا السياق ، الى صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين روسيا وأوكرانيا بوساطة السعودية".