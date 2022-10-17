أكثر من مليون ونصف إسرائيلي زاروا المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية خلال عطلة عيد العرش

هو أعلى مستوى على الإطلاق خلال عطلة عيد العرش مع زيادة بنسبة 22 في المئة عن العام المنصرم.

زار أكثر من 1.5 مليون إسرائيلي المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد العرش نهاية الأسبوع المنصرم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال عطلة عيد العرش مع زيادة بنسبة 22 في المئة عن العام المنصرم.

ولاحظت سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية "زيادة مثيرة للإعجاب" إلى المواقع التاريخية والتراثية في إسرائيل، بما في ذلك متنزه تل أفيب الوطني وقيسارية (وسط البلاد) ومسادا(جنوب البلاد).

وفي السياق قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل هيا شركي : "الرحلة إلى المواقع الطبيعية هي تجربة حسية في حد ذاتها، ويأتي الجمهور دائمًا للاستمتاع بما تقدمه الطبيعة".

المحميات الطبيعية الرئيسية والمتنزهات الوطنية التي تمت زيارتها خلال العطلات الرسمية هي:

• منتزه قيسارية الوطني - ويزوره ما يقرب من 44000 زائر

• محمية عين جدي الطبيعية - 35000 زيارة

• متنزه متسادا الوطني - 32 ألف زائر

• منتزه يركون تل ابيب الوطني - 32000 زيارة

• منتزه تل أشكلون الوطني - 21000 زيارة

• محمية بانياس الطبيعية - 20000 زيارة

• منتزه بيت غوفرين الوطني - 17000 زيارة

• منتزه عين حارود الوطني - 16000 زيارة

• منتزه الساخنة الوطني - 16000 زيارة

• محمية تل دان الطبيعية - 15000 زيارة