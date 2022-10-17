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الضفة الغربية: إطلاق نار على نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، ولا إصابات

i24NEWS

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قوات الجيش الإسرائيلية تجري عملية بحث بعد إطلاق نار في قرية سالم قرب نابلس بالضفة الغربية ، 2 أكتوبر 2022
Nasser Ishtayeh/Flash90قوات الجيش الإسرائيلية تجري عملية بحث بعد إطلاق نار في قرية سالم قرب نابلس بالضفة الغربية ، 2 أكتوبر 2022

قالت الشرطة الإسرائيلية"مبنى داخل قاعدة سالم تعرض لضرر طفيف ورد ضباط حرس الحدود بإطلاق النار ، ولا إصابات"

اطلق مسلحون فلسطينيون النار، مساء اليوم الاثنين، على موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي على طول السياج الحدودي شمال الضفة الغربية، بحسب ما افادت شرطة حرس الحدود.

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وقالت الشرطة في بيان، إن "مبنى داخل قاعدة سالم بالقرب من بلدة تحمل الاسم نفسه تعرض لضرر طفيف ورد ضباط حرس الحدود بإطلاق النار وفر المسلحون الفلسطينيون إلى منطقة جنين" واضافت إن "ضباطها والجيش الإسرائيلي شنوا عملية بحث للعثور على المشتبه بهم" مشيرة إلى أنه "لم يصب أي من الضباط أو الجنود"

جاء إطلاق النار في وقت تصاعد فيه العمليات العدائية في الضفة الغربية، لا سيما في المنطقة الشمالية، حيث استهدف المسلحون الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا المواقع العسكرية والجنود العاملين على طول السياج الأمني ​​في الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية والمدنيين على الطرقات.

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