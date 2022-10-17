إسرائيل ناقشت تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود"

ويشار الى ان اسرائيل بعثت رسالة شديدة اللهجة بعد مشاركة اشتيه بواجب عزاء بجنين

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه خلال النقاش الأمني الاستثنائي أمس في مقر وزارة الأمن الاسرائيلي في مدينة تل ابيب، تم مناقشة امكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود" المسؤولة عن غالبية عمليات إطلاق النار في منطقة نابلس. وشارك في النقاش أمس كل من رئيس الحكومة يائير لابيد، وزير الأمن بيني غانتس ورؤساء الأجهزة الأمنية بينهم رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي ورئيس جهاز الموساد ورئيس الشاباك.

وتواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عمليات ملاحقة اربعة مهاجمين نفذوا عمليات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، والتي قتل بها الجندي عيدو باروخ والجندية نوعاة لازار.

ويشار الى أن إسرائيل بعثت رسالة شديدة اللهجة الى السلطة الفلسطينية في أعقاب مشاركة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه في مراسم العزاء في جنين، وتواجد خلال مشاركته هناك منفذون لعمليات عدائية. الرسالة الإسرائيلية كانت أن الحديث يدور عن تصرف غير مقبول من المسؤول الفلسطيني ومن خلاله يعطي شرعية للعمليات.

وينتهي الليلة الإغلاق الأمني المفروض على الضفة الغربية والذي بدأ من يوم أمس وسيسمح صباح غد لنحو 15 الف فلسطيني ممن لديهم تصاريح عمل العودة الى عملهم في إسرائيل. لكن الاغلاق الأمني سيتواصل في نابلس، واعتبرت الأجهزة الأمنية أن هذا الاغلاق فعال ونجج بمنع عمليات حقيقية، ورصدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحسنا في نشاط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس.