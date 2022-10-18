الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأسترالي لسحب بلاده الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وأستراليا تنفي

الحكومة الأسترالية تواصل النظر في الوضع النهائي للقدس كمسألة يتعين حلها بإطار أي مفاوضات سلام مقبلة

أعربت إسرائيل الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء قرار الحكومة الأسترالية سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. ووصفت الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه ناتج عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر. وأضاف البيان "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام وستظل العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل بغض النظر عن هذا القرار أو ذاك".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن استدعائها السفير الأسترالي، على إثر تقرير نشرته الغارديان أمس الإثنين، يفيد بسحب بلاده الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، حيث قامت وزارة الخارجية الأسترالية بحذف جملتين تتعلقان بالقدس الغربية من موقعها على الانترنت، تمت إضافتهما عندما أعلن رئيس الوزراء السابق سموت موريسون القرار في عام 2018.

وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت أن النص المحذوف اشتمل على القول "القدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

في المقابل، قامت وزيرة الخارجية الأسترالية الثلاثاء، بنفي ما ورد في التقرير عن تراجع بلادها عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفقًا لجيروزالم بوست.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن "الحكومة السابقة اتخذت قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل". ولم تتخذ الحكومة الحالية أي قرار بالتغيير. تظل أستراليا صديقًا قديمًا وداعمًا قويًا لإسرائيل".

وأضافت وونغ، مع ذلك، فإن "الحكومة الأسترالية تواصل النظر في الوضع النهائي للقدس كمسألة يتعين حلها بإطار أي مفاوضات سلام مقبلة".