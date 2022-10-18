الأرجنتين تطالب قطر باعتقال مسؤول إيراني بسبب "مسؤوليته" عن التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينس آيرس

مشتبه به بالتفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينس آيرس 1994 وأسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.

طالبت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، قطر باعتقال رئيس الحرس الثوري الإيراني الأسبق محسن رضائي المتواجد في قطر، بسبب "مسؤوليته عن التفجير الدامي الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينس آيرس في 18 يوليو/ تموز من عام 1994" والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.

وقدم المدعون الخاصون في الأرجنتين التماساً إلى وزارة الخارجية يطالبون فيه بسحب جميع الروافع الدبلوماسية المناسبة، مشيرين إلى إنذار أحمر معلق من الإنتربول ضد رضائي بالإضافة إلى قصاصات صحفية تشير إلى زيارته لقطر، بحسب وكالة أنباء تيلام الرسمية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن وزارة الخارجية وافقت على طلب المدعي الخاص بعد تأكيد وجود رضائي في الدولة الخليجية.

واضاف المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس ان الوزارة "طلبت تعاون الانتربول في الاعتقال" بينما اصدر وزير الخارجية سانتياغو كافييرو تعليمات للسفير الارجنتيني في الدوحة ... للتواصل بشكل عاجل مع وزارة الخارجية القطرية وتقديم تقرير عن الوضع ".

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعربت في في يناير/كانون الثاني المنصرم، عن غضبها من وجود رضائي خلال تنصيب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، كما أدانت تعيين إيران نائبا للرئيس في أغسطس/آب من عام 2021.

ويُعتقد أن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، هو أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي آية الله خامنئي. وكان قد هدد في السابق بـ "هدم مدن إسرائيلية بالأرض" إذا قامت القدس أو واشنطن بأي عمل عسكري استباقي ضد الجمهورية الإسلامية.