الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة اشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية

ضبط سلاح من نوع كارلو وسلاح من نوع M4 وذخيرة وأسلحة أخرى، حبث اندلعت اشتباكات عنيفة بدون اصابات

نفذ جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود عملية خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء في الضفة الغربية واعتقلوا خمسة أشخاص في المنطقة.

وتم اعتقال ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عدائية وضبط سلاح من نوع كارلو وسلاح من نوع M4 وذخيرة وأسلحة أخرى.وخلال العملية في جيلزون، اندلعت اشتباكات عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة على جنود الجيش الإسرائيلي، الذين ردوا بإجراءات لتفريق الحشود.

كما عمل الجنود في قريتي قباطية و يطا في الضفة الغربية. وأثناء نشاط القوات في قرية قباطية، تم اعتقال مطلوب آخر يشتبه بضلوعه في نشاط عدائي. كما اعتقل شخص في كفر الديك، وتم نقل المعتقلين المطلوبين للمزيد من التحقيق.

وتشهد الضفة الغربية، منذ عدة أسابيع، تجدد التوتر مع وقوع عدة هجمات ضد عناصر الجيش والإسرائيليين.