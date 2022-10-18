English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة اشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية

الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة اشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية

i24NEWS

دقيقة 1
جندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022

ضبط سلاح من نوع كارلو وسلاح من نوع M4 وذخيرة وأسلحة أخرى، حبث اندلعت اشتباكات عنيفة بدون اصابات

نفذ جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود عملية خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء في الضفة الغربية واعتقلوا خمسة أشخاص في المنطقة.

Video poster

وتم اعتقال ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عدائية وضبط سلاح من نوع كارلو وسلاح من نوع M4 وذخيرة وأسلحة أخرى.وخلال العملية في جيلزون، اندلعت اشتباكات عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة على جنود الجيش الإسرائيلي، الذين ردوا بإجراءات لتفريق الحشود.

كما عمل الجنود في قريتي قباطية و يطا في الضفة الغربية. وأثناء نشاط القوات في قرية قباطية، تم اعتقال مطلوب آخر يشتبه بضلوعه في نشاط عدائي. كما اعتقل شخص في كفر الديك، وتم نقل المعتقلين المطلوبين للمزيد من التحقيق.

 وتشهد الضفة الغربية، منذ عدة أسابيع، تجدد التوتر مع وقوع عدة هجمات ضد عناصر الجيش والإسرائيليين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق