الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 أشخاص يشتبه بتورطهم بمساعدة منفذ عملية حاجز شعفاط

وقعت أثناء العملية اضطرابات في المنطقة شملت إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بإجراءات

اعتقلت وحدات من البحرية والأمن العام وحرس الحدود الليلة 7 أشخاص يشتبه بتقديمهم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار على الجنود في حاجز شعفاط، ما أدى إلى مقتل الجندية نوعا لازار على الفور وإصابة جندي آخر، ثم لاذ الفاعل بالفرار.

نفذّت عناصر حرس الحدود والأمن العام وجنود شرطة القدس العسكرية ووحدة المستعربين عملية تمشيط داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة، أفضت إلى اعتقال 7 مشتبهين بمساعدة مرتكب عملية شعفاط تميم عدي الذي تتواصل عمليات المطاردة وراءه فيما يعتقد أنه مختبئ بمحيط المخيم.

وضبطت القوات الإسرائيلية خلال تفتيش منازل المتهمين ذخائر وأجزاء أسلحة وسترات واقية، تمت مصادرتها، فضلا عن نقل المشتبه بهم السبعة إلى جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل للتحقيق معهم.

ووقعت أثناء العملية اضطرابات في المنطقة شملت إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

وأعربت إسرائيل عن استيائها من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لجنين للمشاركة في مراسم العزاء وسط مجموعة من منفذي العمليات العدائية.

وكان اشتية قد حضر في زيارة غير مسبوقة، للمشاركة في عزاء الأسر بمقتل الطبيب عبد الله أبو التين ومتين فايق ضبايا ومحمد ماهر تركمان الذين سقطوا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.