تقرير: إسرائيل عرضت على أعضاء "عرين الأسود" منحهم العفو مقابل تسليم أنفسهم وترك السلاح

رفضت الجهات الأمنية الإسرائيلية التعقيب على النشر وسط الإصرار على نفي إمكان صدور مثل هذا العرض لمجموعة مسلحة

أفاد تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء بأن إسرائيل عرضت على مجموعة "عرين الأسود" المسلحة تسليم أنفسهم، والمكوث في سجن السلطة الفلسطينية لفترة محدودة في مقابل حصولهم على العفو مقرونًا بتعهد إسرائيلي بعدم التعرض لهم أو احتجازهم.

من جانب آخر، رفضت الجهات الأمنية الإسرائيلية التعقيب على النشر وسط الإصرار على نفي إمكان صدور مثل هذا العرض لمجموعة مسلحة تعمل في نابلس وتتحمل مسؤولية معظم العمليات العدائية الخطيرة التي وقعت في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للاقتراح الإسرائيلي المزعوم، فقد رفض أعضاء "عرين الأسود" العرض الذي سيضطرون بموجبه إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم. وزعم التقرير أن "مصادر في تل أبيب أكدت وجود اقتراح كهذا وادعت أن السلطة الفلسطينية قامت بنقله".

وبحسب تلك المصادر فإن السلطة الفلسطينية نقلت رسالة لتلك المجموعة مفادها أن "الاحتلال عازم على القضاء على نشاطكم، وسوف يقضي عليكم واحدًا تلو الآخر. دعونا نحميكم من ظلم إسرائيل".

وقال المتحدث باسم التنظيم المسلح إن "الاقتراح يدل على جهل إسرائيلي بعقيدة المقاومة الشعبية الفلسطينية التي نشأت لتقف بوجه تكريس احتلال المسجد الأقصى وكل القدس والضفة الغربية". وأضاف أن "المجاهدين سيواصلون مواجهة الاحتلال وإرباكه"وفق تعبيره.

أوضح مسؤول فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواجه حالة ارتباك حيال نشاط "عرين الأسود" الذي قدم مقاومة وخطابًا سياسيًا جديدًا".

وتابع "يجري الاعتقاد أنهم يعدون نحو 30 شابًا في نابلس، والحقيقة هي أنهم يعدون بالمئات، ولربما يكونون آلاف الشباب الذين قرروا الإمساك بزمام السيطرة على الأمور وفرض الوحدة الوطنية على الجميع. أولئك مستعدون للنضال ومهاجمة خطط المستوطنات والقهر ومحاولات إسرائيل القضاء على القضية الفلسطينية"حسبما قال.