الانتخابات الإسرائيلية: حزب الليكود ينفق على الإعلانات في الوسط العربي أكثر من أي حزب عربي

أنفق حزب الليكود 13500 دولار على إعلانات فيسبوك باللغة العربية بين 17 يوليو المنصرم و 14 أكتوبر

كشفت تقارير نُشرت، اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يستثمر أموالاً في صفحته العربية المخصصة على فيسبوك أكثر من أي حزب عربي في إسرائيل، حيث أنفق الحزب 13500 دولار على إعلانات فيسبوك باللغة العربية بين 17 يوليو/تموز المنصرم و 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يمكن أن يكون أحد أسباب هذا التفاوت ببساطة هو حجم الأموال المتاحة للحزب، حيث أن الليكود هو حزب أكبر بكثير من حزب القائمة العربية الموحدة، وأكبر بكثير من القائمة المشتركة الذي يتزعمه أيمن عودة، والذي أنفق أقل بقليل من 1000 دولار.

و تشير التقارير إلى أن فيسبوك هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في المجتمع العربي.

وتركز إعلانات حزب الليكود على أمرين: "فكرة أن المشرعين العرب الحاليين فاسدون وتهمهم المصالح، وأن نتنياهو هو من يمكنه استعادة القانون والنظام في المجتمع العربي الإسرائيلي"

وبدأت صفحة الفيسبوك العربية في فبراير/شباط من عام2021 ولديها أكثر من 66000 متابع. وبحسب التقارير، فإن هدف الليكود هو تطبيع فكرة عودة نتنياهو إلى السلطة.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو لم يدخر جهدا في محاولاته للتأثير على الوسط العربي، مستعرضا اللقب الذي ادعى أنه أطلقه عليه مؤيدون عرب، "أبو يائير".

ومن جهته أشار مركز موشيه ديان إلى أنه خلال انتخابات مارس/آذار من عام 2021، ذهب 5.2 في المئة من الأصوات في البلديات العربية إلى حزب الليكود.